Hummels-Szene sorgt bei Bayern-Kracher für Diskussion

Thomas Tuchel stand an der Seitenlinie und forderte mit ausgestreckten Armen einen Elfmeter für den FC Bayern im Bundesliga -Topspiel gegen den BVB . Wenig später schüttelte er den Kopf, als der VAR die Entscheidung Harm Osmers nach einer Prüfung nicht zurücknahm.

Es gab also keinen Elfmeter für den FC Bayern und damit die große Chance zum möglichen 1:1-Ausgleich.

Doch was ließ die Emotionen im deutschen Klassiker hochkochen? In der 35. Minute hatte Eric Dier einen Kopfball aus kurzer Distanz Richtung Tor gesetzt, als Mats Hummels artistisch sein Bein in die Höhe riss und den Ball somit klärte.