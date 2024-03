Kapitel Eintracht Frankfurt für Sasa Kalajdzic schon beendet

Das Kapitel Eintracht Frankfurt wird in der Karriere von Sasa Kalajdzic ein kurzes Intermezzo mit einem betrüblichem Ende bleiben. Schon unmittelbar nach der Diagnose Kreuz- und Außenbandriss im Februar war klar: Ein Comeback noch in dieser Saison ist äußerst unwahrscheinlich.

Wie die Bild berichtet, geht sein Umfeld davon aus, dass Kalajdzic frühestens im Januar 2025 wieder auf den Platz zurückkehren könnte. Momentan gehe es in erster Linie darum, dass der 26-Jährige seine Karriere überhaupt fortsetzen könne.

Kalajdzic hat sich wohl schon von Teamkollegen verabschiedet

Dem Bericht zufolge hat sich Kalajdzic erfolgreich in London bei Knie-Spezialist Andy Williams operieren lassen. Aktuell weilt der Österreicher zur Reha in Fuschl in der Nähe von Salzburg. Dort arbeitet er mit Physiotherapeut Franz Leberbauer zusammen, der auch schon Erling Haaland und David Alaba betreute.