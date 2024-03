DFB-Reise in Gefahr? Pavlovic gibt Entwarnung

Pavlovic reagiert auf DFB-Nominierung

Pavlovic war von Nagelsmann am Donnerstag erstmals nominiert worden. „Es ist schwer zu realisieren. Aber es ist eine schöne Sache, über die man sich freuen kann. Ich reise mit sehr viel Selbstvertrauen an“, sagte der Mittelfeldspieler nach der Begegnung am Böllenfalltor und fügte an: „Es ist ein Erlebnis, dabei zu sein. Ich will alles reinhauen.“