FC Bayern: Sorgen um Pavlovic und Kane

FC Bayern: Auch Kane verletzt ausgewechselt

„Mein Plan war es, mich erst nach der EM in diesem Jahr zwischen Deutschland und Serbien zu entscheiden. Diese Entscheidung musste ich nun sofort treffen“, hatte Pavlovic der Bild-Zeitung erklärt. Ob er am Montag zum Treffpunkt der Nationalmannschaft nach Frankfurt/Main reisen kann, ist nun unklar. Die DFB-Auswahl trifft am 23. März in Lyon auf Vize-Weltmeister Frankreich, drei Tage später geht es in Frankfurt gegen die Niederlande.