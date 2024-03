Gladbach bestraft Mainzer Chancenwucher

Der FSV Mainz 05 hat durch enormen Chancenwucher ein wichtiges Lebenszeichen im Tabellenkeller verpasst. Das Team von Bo Henriksen kam gegen den anfangs leblosen Lieblingsgegner Borussia Mönchengladbach nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus, weil die Gastgeber sich in Durchgang eins nicht für ihre große Überlegenheit belohnt hatten. Damit verpassten die am Ende dezimierten Rheinhessen den vorläufigen Sprung auf den Relegationsplatz, der 1. FC Köln kann am Sonntag gar noch weiter enteilen.