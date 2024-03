Bayern-Kenner erklärt: Das ändert sich mit Eberl

„In den vergangenen Jahren gab es beim FC Bayern viele Themen am letzten Transfertag, die überraschend und unglaublich kostspielig gewirkt haben“, erklärte der ehemalige FCB-Sportdirektor im Interview mit dem Münchner Merkur/tz .

„Qualitativ und menschlich sehr stark“

Freund trat sein Amt selbst erst im September vergangenen Jahres an, Eberl beginnt seine Arbeit am Freitag, wenn die Bayern am Abend im Bundesligaspiel beim SC Freiburg (20.30 Uhr) antreten.