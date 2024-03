Offiziell! SC Freiburg präsentiert Streich-Nachfolger

Ex-Kapitän Julian Schuster tritt beim SC Freiburg die Nachfolge von Trainer Christian Streich an. Wie die Breisgauer am Freitag mitteilten, übernimmt der 38-Jährige den Fußball-Bundesligisten zur neuen Saison. Schuster ist derzeit als Verbindungstrainer zwischen Profis und Jugend beim Sport-Club tätig und kennt den Verein bestens.

In Streichs Anfangszeit war der langjährige Freiburger Profi als Kapitän der verlängerte Arm auf dem Spielfeld und fungierte bis zu seinem Karriereende 2018 als wichtiger Ansprechpartner. In der Folge wechselte er auf die Trainerseite und machte seine UEFA-Pro-Lizenz. Bislang hat der frühere Mittelfeldspieler noch keine Profimannschaft als Chefcoach trainiert. In zehn Jahren absolvierte Schuster 242 Pflichtspiele für Freiburg und erzielte dabei 21 Tore.