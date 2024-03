Rangnick? Ex-Trainer warnt Bayern

Nach der Absage von Xabi Alonso , der weiter Bayer Leverkusen trainieren wird, ist der Kandidatenkreis bei den Münchnern kleiner geworden. Wer übernimmt also den Rekordmeister?

Für Robin Dutt muss sich der Klub erstmal eine andere Frage stellen. „Wir sollten erst mal über das Profil diskutieren – was sind die Punkte für einen Bayern-Trainer?“, sagte der Ex-Trainer im STAHLWERK Doppelpass auf SPORT1 .

„Leadership“ als wichtigstes Kriterium bei Tuchel-Nachfolger

Ex-Bundesliga-Trainer fordert Fünf-Jahres-Plan bei Bayern

Hand in Hand geht für den langjährigen Bundesliga-Trainer die Frage, wie sich der FC Bayern die kommenden fünf Jahre vorstellt.

„Ich halte Ralf Rangnick für einen absoluten Teamplayer. Aber er war immer dann stark, wenn man ihm das komplette System in den Schoß legt. Damit kann er arbeiten“, erklärte Dutt.

Zudem benötigten die Münchner auch Geduld, sollten sie Rangnick holen. Schließlich braucht der Routinier „Zeit für den Trainingsplatz und für den Verein, um etwas aufzubauen. Und wenn wir eines wissen, dann ist es, dass du bei Bayern diese Zeit nicht bekommst. Das hätte ja Julian Nagelsmann machen sollen.“ Er schloss: „Bevor man also jemanden holt wie Rangnick, müssen wir das Vereinsprofil für die nächsten fünf Jahre mal klären.“

Neben dem gebürtigen Schwaben werden aber auch internationale Trainer wie Roberto De Zerbi gehandelt, was für den 59-Jährigen kein Problem wäre: „Wenn alle anderen Punkte stimmen, dann sollte es an der Sprache allein nicht scheitern. In der Kabine geht es ja auch international zu.“