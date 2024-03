RB Leipzig reist als "Jäger" nach Bochum

Trainer Marco Rose vom Bundesligisten RB Leipzig will sich von der aktuellen Tabellensituation nicht aus der Ruhe bringen lassen. „Wir haben natürlich die Tabelle auch im Blick, wir kennen unser Ziel“, erklärte Rose am Freitag: „Was ich nicht machen werde, was wir nicht machen sollten, ist uns treiben lassen. Ich glaube, wenn wir das tun würden, hätten wir schon seit Wochen ein Thema.“