Real setzt bei Bayern-Star Davies auf "Kroos-Formel": Schnäppchen des Jahrhunderts?

Real Madrid macht sich offenbar bereit für einen zähen Transferpoker um Alphonso Davies. Die Königlichen wollen in ihrem Werben um den Linksverteidiger des FC Bayern die „Kroos-Formel“ anwenden, schreibt die spanische Sportzeitung as .

Was damit gemeint ist? Wie einst Toni Kroos, der den deutschen Rekordmeister 2014 für die Madrilenen verließ, steht auch Davies am Ende der Saison nur noch ein weiteres Jahr in München unter Vertrag. Bayern hat in wenigen Monaten also die letzte Möglichkeit, den Kanadier gewinnbringend zu verkaufen.