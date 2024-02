FC Bayern oder Real Madrid? Worum es um Davies-Poker wirklich geht

Denn Bayern kämpft noch um Davies! „Wir sind in Gesprächen mit seinem Berater. Man wird sehen, wie kompliziert das wird“, meinte der Vorstandsvorsitzende Jan-Christian Dreesen am Dienstag bei der Vorstellung von Sportvorstand Max Eberl zum Thema Davies . Wo liegen die Probleme, wie ist der Stand? SPORT1 klärt auf.

Gehalt ein Knackpunkt bei Davies und Bayern

Ein Knackpunkt ist das Gehalt. Davies will eine satte Erhöhung - die Bayern aber haben eine klare Linie: Der Linksverteidiger wird nicht in die Riege der Topverdiener (rund 20 Millionen Euro Gehalt) aufsteigen.

Bayern sieht Davies‘ Leistungen kritisch

Bosse beobachten Party-Leben genau

Gleichzeitig beobachten die Bayern-Bosse auch genau, was Davies neben dem Platz so treibt.

Wenn ab und zu Schnappschüsse von Bayern-Stars bei einer Party auftauchen, ist der Kanadier oft dabei. So berichtete die Bild zuletzt, er habe am Samstag nach dem 2:1 gegen Leipzig erst mit Serge Gnabry und Leon Goretzka bei der After-Show-Party von Rapper Luciano gefeiert.

Schon am Sonntag wurde er in Paris Rande der Fashion Week geknipst, wo er offenbar mit Jamal Musiala, der in seinen 21. Geburtstag reinfeierte, in einem Klub war.