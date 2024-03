Sprunggelenksverletzung bei Kane, Entwarnung bei Pavlovic

Kane, der am Samstag sein 31. Saisontor erzielt hatte und den Liga-Rekord von Robert Lewandowski (41) zunehmend ins Visier nimmt, erlitt bei seiner Kollision mit dem Pfosten in der zweiten Spielhälfte eine vom Verein nicht näher definierte "Verletzung am linken Sprunggelenk". Der Kapitän der englischen Nationalmannschaft werde in der Länderspielpause zu den Three Lions reisen und "in enger Absprache mit der medizinischen Abteilung des FC Bayern von den Teamärzten behandelt". Wie lange er ausfällt, blieb offen.