Tuchel-Nachfolger beim FC Bayern? Matthäus nennt Trainer-Favorit

Matthäus: Hoeneß ein Befürworter Nagelsmanns

Der 63-Jährige ergänzte: „Mein Favorit ist Julian Nagelsmann, weil er Münchner ist, er hat seine Familie hier. Ich bin der Meinung, dass Julian Nagelsmann das Gespräch, was Bayern dann suchen müsste, sich ganz sicher anhören würde.“

Nagelsmanns Freistellung bei den Bayern vor gut einem Jahr bezeichnete Matthäus als „überflüssig“. Er kritisierte in dem Zusammenhang auch die Rolle der mittlerweile freigestellten Bosse Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic an: „Ich glaube, einen jungen Trainer sollte man unterstützen, und diese Unterstützung hat er in dieser Zeit nicht gehabt.“