Uli Hoeneß erklärt seinen Bayern-Plan

Eine Kampfansage der „Abteilung Attacke“ war es nicht unbedingt - doch Uli Hoeneß hat in schwierigen Zeiten beim FC Bayern ein erstes (Lebens-)Zeichen an die aufmüpfige Konkurrenz gesendet. „Der FC Bayern wird in zwei, drei Jahren wieder das Maß aller Dinge sein“, sagte der Münchner Ehrenpräsident bei einer Veranstaltung zu Sepp Maiers 80. Geburtstag im Klub-Museum.