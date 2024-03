Verlust wäre ein Fiasko! BVB muss um Hummels kämpfen | Kommentar

Trotzdem rutschte er nach seiner Erkrankung Anfang des Jahres in die zweite Reihe, ist seitdem plötzlich nur noch Innenverteidiger Nummer drei. Beim Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Eindhoven (2:0) rückte er nur durch den Ausfall von Nico Schlotterbeck in die erste Elf – unerklärlich!