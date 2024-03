BVB-Einzelkritik: Hummels bester Mann, Süle überfordert

Borussia Dortmund verdient sich vor allem durch eine fulminante Anfangsphase das Ticket für das Viertelfinale. Mit dem 2:0-Sieg steht der BVB unter den besten acht Mannschaften in Europa. Eine geniale Einzelaktion und ein unermüdlicher Abwehrboss waren die Garanten für den Triumph.

Der BVB brannte in den ersten 20 Minuten ein Offensiv-Feuerwerk ab. Die Dortmunder ließen dann aber mehr und mehr die PSV Eindhoven am Spiel teilnehmen. Am Ende reichen dem BVB zwanzig enorm starke Anfangsminuten für das Weiterkommen. Die SPORT1-Noten im Überblick:

Hummels brilliert bei Startelf-Comeback

GREGOR KOBEL: War in der ersten Halbzeit bis auf einen Schuss in der 34. Minute beschäftigungslos. Hatte in der zweiten Hälfte deutlich mehr zu tun. War der gewohnt sichere Rückhalt des BVB. SPORT1-Note: 2

IAN MAATSEN: Konnte nicht ganz so viel Offensivdrang entwickeln wie sonst. War gegen Johan Bakayoko oft in der Defensive beschäftigt, blieb in diesen Duellen aber meist Sieger. Das Zusammenspiel mit Sancho klappte gerade zu Beginn des Spiels sehr gut. Leitete die Führung mit ein. SPORT1-Note: 3

EMRE CAN: Rückte durch das Fehlen von Nico Schlotterbeck (Gelb-Sperre) in die Innenverteidigung. Unauffällig und dennoch mit Ruhe am Ball. Ohne große Fehler im Spielaufbau. War gerade zu Spielende hin oft gefordert. SPORT1-Note: 4

MATS HUMMELS: War der beste Dortmunder. Kehrte in die BVB-Startelf zurück. War enorm wichtig im Spielaufbau, scheute auch nicht davor zurück, nach vorne zu dribbeln. Kurbelte so immer wieder das BVB-Spiel an. Defensiv mit starken Tacklings. SPORT1-Note: 1,5

Süle teilweise überfordert

NIKLAS SÜLE: Rückte für Julian Ryerson (Hautentzündung) auf die rechte Außenverteidiger-Position. Wenn es für die BVB-Abwehr gefährlich wurde, dann über Süles Seite. Wirkte gegen den quirligen Malik Tillman und in der zweiten Halbzeit gegen Hirving Lozano etwas überfordert. Steigerte sich aber im zweiten Durchgang. SPORT1-Note: 4

MARCEL SABITZER: Laufstark wie immer. Mit einigen guten Umschaltmomenten. Häufiger defensiv gefordert. Machte seine Sache im zentralen Mittelfeld mit seinem Partner Özcan solide. SPORT1-Note: 3

SALIH ÖZCAN: Grätschte, biss und kämpfte sich ins Spiel und hielt das Zentrum dicht. Gewann viele seiner Kopfballduelle. Auch bemüht in der Spieleröffnung. SPORT1-Note: 3

Sancho erwischt Blitzstart

JADON SANCHO (bis 75.): Angetrieben durch seinen frühen Führungstreffer (3. Minute) sprühte er vor Spielfreude. Bei seinem Tor bewies er Ruhe und Übersicht. Zweifelsohne der Türöffner für den Sieg. In der Rückwärtsbewegung nicht immer konsequent. Musste angeschlagen vom Platz (75.). SPORT1-Note: 2

JULIAN BRANDT (bis 58.): Sorgte für viel Unruhe in der PSV-Abwehr. Häufig am Ball versuchte er sich als Ideengeber. Im letzten Drittel aber oftmals zu ungenau. Bereitete das 1:0 von Jadon Sancho vor. Wirkte bei seiner Auswechslung platt. SPORT1-Note: 3

DONYELL MALEN (bis 70.): Wahnsinnig einsatzfreudig gegen seinen Ex-Verein. Ein Tor wie im Hinspiel war ihm diesmal nicht vergönnt. Dennoch mit guten Abschlusssituationen (16./ 27. Spielminute). Konnte sich immer wieder auf der rechten Seite durchsetzen. Auch nach dem Seitenwechsel auf links (ab der 45.) ein ständiger Aktivposten, der die PSV-Hintermannschaft immer wieder vor Probleme stellte. Es fehlte an der letzten Konsequenz. SPORT1-Note: 3

Füllkrug-Tor zählt nicht

NICLAS FÜLLKRUG: Hing mit wenigen Ausnahmen in der Luft. Bekam zu selten Bälle und ließ sich so oft tief fallen. Hatte wenig Einfluss auf das Spiel. Vergab in der 64. Spielminute eine riesige Kopfballchance nach einer butterweichen Malen-Flanke. Sein vermeintliches Tor zum 2:0 wurde wegen Abseits aberkannt (77.). SPORT1-Note: 4

Ab 58. FELIX NMECHA: Überzeugte nach seiner Einwechslung vor allem mit Präsenz und Ballsicherheit. Konnte im eigenen Strafraum einige Bälle per Kopf klären. SPORT1-Note: 3

Ab 70. KARIM ADEYEMI: Unauffällig. Blieb ohne große Aktionen. SPORT1-Note: 4