VfL Wolfsburg: Offiziell! Niko Kovac muss gehen

Der VfL Wolfsburg hat sich von seinem Cheftrainer Niko Kovac getrennt. Das gaben die Wölfe am Sonntagvormittag offiziell bekannt.

Der Bundesligist konnte seine anhaltende Ergebniskrise auch am Samstag gegen Augsburg nicht beenden. Unter Kovac war das Team seit elf Spielen ohne Sieg, der letzte Dreier datiert vom 16. Dezember des vergangenen Jahres.

Schon am Samstag hatte sich eine Trennung angedeutet, Geschäftsführer Marcel Schäfer hatte nach dem 1:3 gegen den FC Augsburg ein Bekenntnis zu dem glücklosen Coach vermieden . Kovac selbst hatte betont, dass er wisse, wie das Geschäft läuft.

Schäfer begründet Kovac-Entlassung

„Nach der Niederlage gegen den FC Augsburg sind wir in der internen Aufarbeitung des Spiels und unserer Gesamtsituation zu dem Entschluss gekommen, die Zusammenarbeit zu beenden“ erklärte Schäfer am Sonntag in einer Mitteilung des Vereins: „Wir bedauern die Entwicklung und halten es für erforderlich, der Mannschaft jetzt einen neuen Impuls zu geben, um die Situation zu stabilisieren.“