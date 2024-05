Bundesliga: Was Bayerns Juwel noch verbessern soll

Sonntag, Sonnenschein, Bundesliga: Auch wenn der FC Bayern München nach dem Aus in der Champions League die Spielzeit 2023/24 ohne Titel abschließen wird, sollte das letzte Heimspiel der Saison ein besonderes werden.

Vor allem für Youngster Lovro Zvonarek: Nach drei Kurzeinsätzen für die Profis des FC Bayern debütierte der 19-Jährige, der seit Anfang des Jahres regelmäßig bei den Profis trainiert, gegen den VfL Wolfsburg in der Startelf – und das mit Bravour.

Ein Treffer, der nicht nur den Weg zu einem 2:0-Sieg vor heimischer Kulisse ebnete, sondern auch der Auftakt einer vielversprechenden Karriere sein könnte. „Es startet immer mit dem ersten Tor“, schrieb Routinier Thomas Müller unter einem Beitrag in den sozialen Medien, auf dem beide in die Kamera jubeln.

Treffer als Startschuss einer großen Karriere?

Nur 3 Minuten und 14 Sekunden dauerte es, bis Zvonarek seinen Einsatz krönte. Alphonso Davies fand den Kroaten mit einem starken Pass durch die Wolfsburger Abwehr an der rechten Strafraumseite. Thomas Müller ließ clever durch und Zvonarek fackelte nicht lange und versenkte seinen Flachschuss mit Hilfe des Innenpfostens im Netz.

Die Vorschusslorbeeren für Zvonarek hätten nach dessen Wechsel zum FC Bayern kaum größer sein können. Im Sommer 2022 kam er vom kroatischen Erstligisten Slaven Belupo Koprivnica, wo er mit 16 Jahren und 11 Monaten zum jüngsten Erstliga-Kapitän aller Zeiten avancierte, an den Campus des FC Bayern.

„Er hat die Fähigkeit, der neue Luka Modric werden“, schwärmte dessen Entdecker und ehemaliger Trainer Tomislav Stipic in der Bild vom damals 16-Jährigen.

„Lovro ist ein guter Charakter. Sehr fleißig, er hat sich das mal verdient. Wir haben viele Verletzte. Es macht Spaß, wenn er im Training ist. So reinzukommen, ist doch super“, sagte auch Cheftrainer Thomas Tuchel nach dem Spiel gegen Wolfsburg bei DAZN .

Zvonarek? „Im Training einen Hauch vorsichtig“

Am 33. Spieltag konnten die Fans dieses unbestreitbare Talent über 90 Minuten beobachten, ehe Zvonarek in der Schlussphase unter dem tosenden Applaus der Zuschauer ausgewechselt wurde - mit Jonathan Asp Jensen kam ein 18-Jähriger. „Super, dass er ein Tor gemacht hat“, lobte auch Müller in der Mixed Zone nach dem Spiel.