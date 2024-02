Tuchel und Kimmich: Nichts geht mehr

Ab der 63. Minute im Spiel beim VfL Bochum konnte Joshua Kimmich nicht mehr eingreifen. Der Bayern-Star war ausgewechselt worden – und das in einer Phase, in der der Rekordmeister nur mit 1:2 im Rückstand lag und das Spiel noch hätte drehen können.

Tuchel: „Das ist nichts für die Öffentlichkeit“

Tuchel fährt Schlingerkurs bei Kimmich

Wieder so ein öffentlicher Nackenschlag für Kimmich. Und auch in der Folge war spürbar, wie wenig überzeugt Tuchel vom Nationalspieler ist.

Im wichtigsten Spiel musste Kimmich auf die Bank

So auch gegen Bochum: Zwar trägt Kimmich am ersten Gegentor eine gehörige Mitschuld, doch nach dem zweiten Treffer der Gastgeber war er es, der sich den Ball schnappte und seine frustrierten Mitspieler aufzuwecken versuchte. Doch dann kam eben die Auswechslung des 29-Jährigen – trotz der zweitbesten Zweikampfquote aller Bayern-Spieler an diesem Abend.

Wo ist Bayerns Spielidee?

Ein weiterer Knackpunkt zwischen Kimmich und Tuchel: Die Vorstellung davon, wie der FC Bayern Fußball spielen soll. Der Nationalspieler gilt als taktisch anspruchsvoller Kicker, dem eine klare Spielidee wichtig ist – so wie er sie beispielsweise unter Pep Guardiola kennengelernt hat. Er will den Gegner dominieren und offensiv agieren.

Tuchel dagegen wählte oftmals einen anderen Weg. In den Top-Spielen beim BVB und gegen Stuttgart ließ er zeitweise den Gegner kommen und beauftragte seine Spieler mit Kontern. In beiden Fällen gab der Erfolg dem Trainer recht. Doch auf lange Sicht ist in seiner über zehn Monate langen Amtszeit immer noch nicht klar, was „Tuchel-Fußball“ eigentlich sein soll.