Wiedererstarkt! BVB-Kapitän jagt seinen großen Traum

Der Kapitän auf Abwegen ist zurück in der Spur! Emre Can zeigte gegen Eintracht Frankfurt (3:1) eine seiner besten Saisonleistungen und krönte seinen Auftritt mit seinem zweiten Saison-Tor (90.).

„Vor allem seine Körpersprache hat mich endlich wieder überzeugt“, merkte BVB-Reporter Oliver Müller in der neuen Ausgabe des SPORT1-Podcasts „Die Dortmund-Woche“ an. „Can hat sich in jeden Zweikampf geworfen und war, anders als in den letzten Wochen, deutlich stärker am Ball, machte weniger Fehler im Aufbau“, fügte SPORT1-Reporter Manfred Sedlbauer hinzu.

BVB-Kapitän Can überzeugte als Zweikampfmonster

Der BVB-Kapitän absolvierte mit die meisten Zweikämpfe in der Partie, hatte nach 30 Minuten alle seiner bis dahin sechs Duelle mit einem Frankfurter Gegenspieler für sich entschieden.

„Damit brachte er dem Dortmunder Spiel Überlegenheit und Sicherheit, auch in der Phase nach dem haarsträubenden Fehler von Nico Schlotterbeck, der zum 0:1 führte. Mit seinem Auftreten brachte er den BVB in die Spur“, meint Sedlbauer und weiter: „Dass er sich dann, nach der Kritik der letzten Wochen und der aufwühlenden Aktion rund um die zurückgenommene rote Karte, in der 90. Minute den Ball am Elfmeterpunkt nimmt und verwandelt, spricht vielleicht auch für sein neu gewonnenes Selbstbewusstsein.“

Kehrt der Rückrunden-Can zurück?

Seit dem Sommer ist Can, auch wegen einer bärenstarken Rückrunde im vergangenen Jahr, Kapitän von Borussia Dortmund. Beflügelt hat ihn die Binde am Arm bislang aber nicht. Er hinkte stattdessen seinen Erwartungen weit hinterher.

Der 30-Jährige war auf einmal nicht mehr Mr. Unverzichtbar, sondern ein Wackelkandidat. Dass BVB-Trainer Edin Terzic dennoch an ihm in der Startelf festhielt, spricht für das Vertrauen und den Stellenwert, den Can in Dortmund genießt.

Kann er diese Form weiter bestätigen, könnten sie in Dortmund schon bald wieder den Rückrunden-Can erleben.

Wie realistisch ist Cans Traum von der Heim-EM?

„Cans großer Traum ist und bleibt die Heim-EM, auch wenn die in weite Ferne gerückt ist“, schätzt Müller ein.

Das bislang letzte Länderspiel für den DFB absolvierte Can im September gegen Frankreich (2:1). Am Samstag kann er das Duell gegen Mbappé und Co. nur vom Sofa aus beobachten, denn seine bisherigen Leistungen katapultierten ihn aus dem deutschen Kader.

Überrascht von der Nicht-Nominierung ist Can aber nicht: „Ich habe mit Julian telefoniert. Ich bin nicht enttäuscht. Er sagte mir, dass die Tür weiter offen ist. Ich habe noch drei Monate bis zu EM. Ich will unbedingt dabei sein und dann werden wir sehen, ob es klappen wird“, gab sich der BVB-Kapitän kampfeslustig nach dem Sieg gegen Frankfurt auf SPORT1-Nachfrage.

Armutszeugnis und Chance zugleich

Mit Niclas Füllkrug steht nur ein BVB-Spieler im DFB-Kader von Bundestrainer Julian Nagelsmann für die Testspiele gegen Frankreich (Samstag, 21 Uhr im LIVETICKER) und die Niederlande (Dienstag, 20.45 Uhr im LIVETICKER).

Für die beiden Podcaster steht fest: Die Nominierung ist für Borussia Dortmund ein Armutszeugnis.

„Bei Nagelsmann gilt das Leistungsprinzip. Daher sind die Nicht-Berücksichtigungen gerecht. Dennoch ist genau das auch eine Chance für die BVB-Spieler. Gerade die nächsten Spiele, in der Champions League gegen Atlético Madrid oder auch in der Bundesliga gegen Bayern, Stuttgart und Leverkusen können auch eine Möglichkeit sein, sich wieder in den Fokus zu spielen. Gelingt ihnen das, wird es der Bundestrainer auch honorieren“, ist sich Sedlbauer sicher.

Die nächsten Wochen werden für den BVB richtungsweisend. Es geht um den direkten Qualifikations-Platz für die Champions League, um das Halbfinale in der Königsklasse und für die von der Nationalmannschaft enttäuscht zurückgelassenen BVB-Spieler um den Traum von der Heim-EM.