Als Mislintat beim BVB ausgesperrt wurde

Weil Sven Mislintat mit seinen Transfers ein ums andere Mal ein goldenes Händchen bewies, bekam er während seiner Zeit als Scout in Dortmund den prestigeträchtigen Spitznamen Diamtenauge. Nun sieht nach SPORT1 -Informationen alles danach aus, dass der verlorene Sohn in seine Heimat zurückkehrt, wenngleich seine künftige Rolle beim BVB noch nicht geklärt ist.

Für Mislintat wäre es die Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte, an der er von 2009 bis 2017 namhafte Neuzugänge wie Robert Lewandowski, Ousmane Dembélé oder Jadon Sancho an Land zog. Allerdings wäre es auch eine Rückkehr an jenen Ort, an dem er einst unsanft ausgebootet wurde.