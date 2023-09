Wirbel um Mislintat! Drohen ihm rechtliche Konsequenzen wegen Sosa-Transfer?

Wie Recherchen des NOS (öffentlich-rechtlicher Nachrichtensender in den Niederlanden) ergeben haben, hat der neue Technische Direktor von Ajax Sven Mislintat einen Transfer am Deadline-Day über die Spieleragentur „AKA Global“ abgewickelt. Die Agentur hält jedoch Anteile an der Firma „Matchmetrics“, an der Mislintat 35% der Anteile hält und somit größter Teilhaber ist.