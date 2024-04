Basler rät Bayern zur spektakulärer Tuchel-Wende

Basler: „Es läuft ja auch jetzt beim FC Bayern“

Unter Tuchel verpasste der deutsche Rekordmeister in der laufenden Saison erstmals seit 2012 den Gewinn der Deutschen Meisterschaft, steht gleichzeitig aber auch im Halbfinale der Champions League. Ein Argument für Basler, an Tuchel festzuhalten.

„Es läuft ja auch jetzt beim FC Bayern. Man sieht es ja. Es passt im Moment alles sehr gut. Sie gewinnen ihre Spiele auch wieder sehr souverän. Sie stehen den Champions League-Halbfinale. Warum macht man sich das so schwer und will unbedingt einen anderen Trainer, das verstehe ich gar nicht“, so Basler. „An Max Eberls Stelle würde ich sagen, warum soll ich mir jetzt eine ganz große Baustelle aufmachen und den Kopf zerbrechen? Wir haben doch einen guten Trainer in der Haustür drinnen.“