Bayer-Star gesperrt: Völlige Verwirrung nach Tumulten gegen BVB

Im Duell zwischen Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen (1:1) kam es kurz vor dem Ende der Partie zu einem wüsten Handgemenge auf dem Platz. Nach einem Foul von Nico Schlotterbeck an Jeremie Frimpong in der 87. Minute brannten bei einigen Spielern die Sicherungen durch.

Es kam zu einer Rudelbildung, die fast in einer Schlägerei ausartete. Leverkusens Victor Boniface warf sich ins Getümmel, rammte Schlotterbeck vermeintlich um und sah von Schiedsrichter Daniel Siebert glatt Rot.

Doch nach einem VAR-Hinweis sah sich der Referee die Szene nochmal am Monitor an und nahm die Rote Karte zurück. Kurioserweise sah stattdessen Granit Xhaka die Gelbe Karte - seine fünfte in der laufenden Bundesliga-Saison, weshalb der Schweizer das kommende Spiel gegen den VfB Stuttgart verpasst.