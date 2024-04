Bayern-Fans richten kuriosen Banner an Vereinsboss Uli Hoeneß

Die Ironie war kaum zu verkennen! Die Fans des FC Bayern München machten im Rahmen des 2:0-Erfolgs über den abstiegsgefährdeten 1. FC Köln mit einem Banner auf sich aufmerksam. Gerichtet war das Plakat an Vereinslegende Uli Hoeneß, dem dürfte die Botschaft jedoch eher weniger gefallen.

Während des Spiels tauchte im Publikum der Allianz Arena ein Banner auf, mit der Aufschrift: „Wir entschuldigen uns für die Tennisbälle in Heidenheim, Uli!“

Entschuldigen wollten sich die Fans aber nicht, Tennisbälle waren in Heidenheim auch keine geflogen. Der Kommentar war ironisch gemeint, dahinter steckt nämlich eine ganz andere Geschichte.

Mit diesem Banner macht sich die Bayern-Fans machten sich über FCB-Boss Uli Hoeneß lustig

Hoeneß schimpft über die eigenen Fans

Denn der deutsche Rekordmeister hatte sich nicht nur in Heidenheim bis auf die Knochen blamiert, sondern auch in Bochum. Beide Partien gingen mit 2:3 verloren, beide Male lagen die Bayern in Führung, beide Male zeigten die Bayern mit Wiederanpfiff urplötzlich ein völlig anderes Gesicht - einen bedeutenden Unterschied gibt es jedoch...

Im Heidenheim handelte es sich beim Wiederanpfiff um den Beginn der zweiten Halbzeit. In Bochum hingegen, lief gerade mal die 21. Spielminute, denn die Partie war zuvor für knapp 13 Minuten unterbrochen gewesen: Beide Fanlager hatten im Rahmen der DFL-Proteste Tennisbälle auf den Rasen geworfen. Anschließend kreidete Hoeneß den Bayern-Fans die Aktion an und jene auch für die Niederlage verantwortlich gemacht.

„Wir haben drei Punkte verloren wegen dieser bescheuerten Tennisbälle. Wir führen in Bochum eins zu null. Harry Kane kann gerade das zwei zu null machen. Es sind 20 Minuten gespielt, es regnet in Strömen, dann schmeißen unsere Fans, die immer so tun, wie wenn sie immer den FC Bayern so lieben, die Bälle“, schimpfte der Bayern-Boss. „Das sind dann die Leute, die immer behaupten von sich, dass sie die wahren Fans des FC Bayern sein, kann ich leider nicht unterschreiben“, sagte er in vorwurfsvoller Manier.

