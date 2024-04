Bayern-Star packt aus: "Als mich Herr Nagelsmann kontaktiert hat..."

Die Saison 2023/24 verlief für den FC Bayern alles andere als optimal, mit Aleksandar Pavlovi c gibt es beim Rekordmeister dennoch einen großen Gewinner. Innerhalb weniger Monate reifte er zu einer festen Größe im Profikader und wurde sogar von Bundestrainer Julian Nagelsmann für die Nationalmannschaft nominiert.

Zwar konnte der 19-Jährige aufgrund einer Mandelentzündung nicht an den Länderspielen teilnehmen, dennoch war und ist die Berufung für den Youngster eine bedeutsame Angelegenheit.

Berufung für die Nationalmannschaft war „unglaublich“

„Wir hatten ein gutes Gespräch, wir kennen uns ja schon. Ich habe in der Vorsaison bereits einige Male unter ihm bei den Profis mittrainiert. Dass es dann am Ende nicht mit der Länderspielreise geklappt hat, war sehr bitter für mich. Ich hatte meinen Koffer schon gepackt und habe anfangs noch gehofft, dass ich nachreisen könnte.“

Inzwischen ist der Youngster wieder gesund, stand in der Bundesliga gegen den 1. FC Köln auf dem Platz. Mit dem Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen den FC Arsenal wartet am Mittwoch (ab 21 Uhr im LIVETICKER) ein absoluter Kracher.