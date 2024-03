Nationalmannschaft: Pavlovic-Debüt geplatzt - Nagelsmann verzichtet auf Nachnominierung

Wie am Dienstagvormittag bekannt wurde, muss Bundestrainer Julian Nagelsmann beim Start ins EM-Jahr definitiv auf Neuling Aleksandar Pavlovic verzichten.

Der Teenager und Shootingstar des FC Bayern, der sich im Bundesliga-Spiel bei Darmstadt 98 am Auge verletzt hatte, fällt für beiden anstehenden Länderspiele in Lyon gegen Vize-Weltmeister Frankreich (Samstag, 21.00 Uhr) und drei Tage später in Frankfurt gegen die Niederlande aus.