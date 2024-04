Trainer-Legende bringt sich beim FC Bayern ins Spiel

Ins Spiel gebracht hat sich nun kein Geringerer als Trainer-Ikone Felix Magath, der bereits zwischen 2004 und 2007 an der Seitenlinie des FC Bayern stand.

Magath zum FC Bayern: „Ich bin nach wie vor bereit“

„Ich bin offen. Ich möchte gerne arbeiten“, sagte der 70-Jährige in der BR -Sendung „Blickpunkt Sport“ am Sonntagabend. Dass er tatsächlich ein Kandidat ist, hält Magath aber für unwahrscheinlich:

„Bei uns geht es in der Bundesliga nicht mehr so um Leistung, sondern um andere Dinge. Deswegen sind Trainer wie ich, die schon ein wenig älter sind, nicht mehr ganz so gefragt. Deswegen wird es schwierig werden. Trotzdem: Ich bin nach wie vor bereit“, erklärte der Europameister von 1980.