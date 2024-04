FC Bayern: Ist Rangnick plötzlich doch die beste Trainer-Option?

Indes hat sich das Kandidatenfeld für den vakanten Trainerposten zunehmend gelichtet: Nachdem sich Wunschlösung Xabi Alonso zu Meister Bayer Leverkusen bekannt hatte, unterschrieb Bundestrainer Julian Nagelsmann am Freitag einen neuen Vertrag beim DFB .

In der Folge rückt bei der Trainersuche der Münchner ein Name, der eigentlich schon abgeschrieben wurde, wieder verstärkt in den Fokus: Ralf Rangnick, derzeit Trainer der österreichischen Nationalmannschaft.