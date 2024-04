"Bedenklich!" Gladbach am Tiefpunkt - Legende schlägt Alarm

Vereins-Legende Roel Brouwers verfolgt die Entwicklung mit Sorge und schlägt im Gespräch mit SPORT1 Alarm. „Gladbach braucht jetzt auf jeden Fall mal ein paar Siege, um da wegzubleiben“, sagt der Niederländer mit Blick auf die Abstiegsplätze: „Es sind nur noch acht Punkte, also drei Spiele - das kann ganz schnell gehen!“

Gladbach-Legende warnt: „Das ist schon bedenklich“

Wir Leverkusen ausgerechnet in Dortmund Meister?

Weigl? „War auf jeden Fall zu wenig“

Auf dem Papier sollte eigentlich gerade der Kapitän genau diese Leader-Rolle ausfüllen. „Julian Weigl hätte ein Spieler sein können, der die anderen mitnimmt. Solche Spieler holst du, um die Mannschaft zu führen“, stellt Brouwers klar und bemerkt kritisch: „Aber das war in dieser Saison auf jeden Fall zu wenig.“

Brouwers nimmt Seoane und Virkus in Schutz

Grundsätzlich, das stellt Brouwers klar, habe Gladbach aber „absolut die Qualität, um drinzubleiben.“ Die Kritik an Sportdirektor Roland Virkus, dem Nachfolger von Max Eberl, teilt er deshalb auch nicht. „Wenn man auf die Tabelle schaut, steht Gladbach nicht da, wo man stehen müsste. Aber wenn du die Mannschaft anschaust: Da ist genug Qualität, mehr als in so manchem Team, das jetzt vor Gladbach steht.“