Das trifft Bayern zum schlechtesten Zeitpunkt überhaupt | Kolumne von Stefan Effenberg

Coman-Ausfall bei Bayern wegen zu wenig Training? Quatsch

Um aber mal eines klarzustellen: Es gibt in jedem Team verletzungsanfällige Spieler. Doch das hat nichts mit dem Training zu tun - das an zu wenig Training festzumachen, ist ja Quatsch. Denn du hast ja permanent englische Wochen, da kannst du logischerweise ja nicht permanent trainieren.

Die Spieler werden heute sowieso alle individuell gesteuert, was Belastung, Regeneration und Training angeht. Die Dortmunder hatten im Vorjahr ähnliche Sorgen.

So wild war Bayers Party-Abend

So wild war Bayers Party-Abend

Nach Gelb-Sperre: Trainerdiskussion in Leipzig

Nach Gelb-Sperre: Trainerdiskussion in Leipzig

Scholl musstest du auch steuern

Ich glaube, das sind unglückliche Umstände, und bei Coman und Serge Gnabry war das ja schon häufiger so.

Zu meiner Zeit konnte ein Mehmet Scholl übrigens auch keine neun Spiele am Stück durchspielen - den musstest du auch steuern, das ging sonst nicht vom Körper und der Physis her.

Das macht beim BVB Mut

Auch für Borussia Dortmund ist die Situation im Kampf um die direkte Qualifikation für die Königsklasse in der kommenden Saison alles andere als einfach - trotz des 2:1-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach .

Jetzt kommt in der Champions League schon gleich das Rückspiel gegen Atlético Madrid, das kostet alles Körner und ist ein Nachteil gegenüber RB Leipzig, das diese Belastung ja nicht mehr hat.

Es wird deshalb ein Kampf bis zum bitteren Ende. Was allerdings Mut macht: Der BVB hat erst kürzlich in München beim 2:0 über den FC Bayern gezeigt, welche Qualitäten er hat. Und nun haben sie in Unterzahl gegen Gladbach drei Punkte mitgenommen.