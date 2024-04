Bestätigt! Nagelsmann in Gesprächen mit dem FC Bayern

Die Entscheidung von Julian Nagelsmann über seine Zukunft steht unmittelbar bevor. Wie sein Berater Volker Struth verriet, soll diese in spätestens einer Woche fallen.

„Die Frage stellt mir aktuell jeder: Geht der Nagelsmann wieder zu den Bayern oder was macht der Nagelsmann? (…) Das wird sich in den nächsten Tagen entscheiden. Das entscheidet sich zeitnah. In den nächsten fünf, sechs, sieben Tagen“, sagte Struth im Podcast „Spielmacher - der EM-Podcast von 360Media mit Sebastian Hellmann“.