Bundesliga heute: FC Bayern - Köln LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Das heutige Bundesliga-Spiel zwischen dem FC Bayern München und dem 1. FC Köln um 15:30 Uhr verspricht eine interessante Begegnung zu werden. Die Bayern sind seit 19 Bundesliga-Spielen gegen Köln ungeschlagen, eine beeindruckende Serie, die sie sicherlich fortsetzen möchten. Allerdings wird Bayerns Trainer Thomas Tuchel aufgrund seiner vierten Gelben Karte aus dem vorherigen Spiel in Heidenheim nicht auf der Bank sitzen. Dies könnte eine zusätzliche Herausforderung für die Münchner darstellen, die mit 16 Punkten aus den ersten elf Rückrunden-Spieltagen ihre schwächste Rückserie seit 32 Jahren spielen.

Bayerns Defensive unter Druck

Die Bayern-Defensive wird besonders im Fokus stehen, da sie in dieser Rückrunde bereits 21 Gegentore zugelassen hat, nur drei Teams haben mehr. Zudem konnte der FCB in keinem seiner letzten zehn Bundesliga-Spiele eine Weiße Weste wahren. Auf der anderen Seite hat Köln in der Rückrunde sogar weniger Niederlagen (4) als der FCB (5) kassiert und beendete zuletzt beim 2:1-Heimsieg über den VfL Bochum eine Negativserie von sieben Bundesliga-Spielen ohne Sieg. Allerdings hat Köln auswärts nur eins der letzten 15 BL-Spiele gewonnen und ist seit sieben Gastspielen sieglos.