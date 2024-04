PK des FC Bayern: Tuchel überrascht mit Ankündigung

Nach dem Unentschieden gegen Arsenal in der Champions League (2:2) steht für Thomas Tuchel und den FC Bayern wieder die Bundesliga auf dem Programm. Bevor der FCB am Samstag den 1. FC Köln (15.30 im SPORT1 -Liveticker) empfängt, sprach Tuchel am Freitag auf der Pressekonferenz vor der Partie.

+++ Tuchels Plan mit der Innenverteidigung +++

+++ Mazraoui und Guerreiro in der Startelf? +++

+++ Davies-Sperre gegen Arsenal: Was sind die Bayern-Optionen? +++

+++ Nach Nübel: Verlängert auch Neuer? +++

+++ Tuchel über Nübels Verlängerung +++

„Ich habe ihn in der Saisonvorbereitung kurz kennenlernen können. Er hat es herausragend gemacht wie der ganze VfB. Ich freue mich sehr für ihn. Er hat sich in der Vorbereitung gut benommen, ist ein feiner Kerl. Er hat aber auch immer gesagt: Solange Manu da ist, sieht er keine Chance. Seine Leihe nach Stuttgart war ein Volltreffer. Jetzt ist es gut, wenn er dort bleibt, da kann er eventuell sogar Champions League spielen. In dieser Konstellation gibt es nur Gewinner.“

+++ Nach Gnabry-Rückschlag: Muskelverletzungen ein Rätsel für Tuchel +++

+++ Das ist der Plan mit Sané +++

„Man kann seine Verletzung nicht auskurieren im laufenden Betrieb. Es geht darum, wie viel Schmerz er ertragen kann. Wir haben alles darauf ausgerichtet, dass er bei Arsenal spielen kann - und das hat er gut gemacht. Insgesamt war das in den letzten zwei Wochen aber einfach zu viel. Es ist der Plan, weil er eine Reaktion gezeigt hat, dass der Fokus bei ihm auf den Mittwoch läuft. Also Training am Sonntag und Training am Montag. Danach müssen wir so weitermachen. Wenn er wieder spielt, erwarte ich wieder eine Reaktion im Schambeinbereich. Das wird in der laufenden Saison und auch bei der EM so bleiben.“