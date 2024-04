Bundesliga: Knackt Bayer Leverkusen unfassbare Rekorde von Bayern und Juve?

Bayer Leverkusen hat seinen Erfolgslauf auch in der Hauptstadt fortgesetzt. Das Team von Trainer Xabi Alonso schlug Union Berlin mit 1:0 und thront weiter an der Tabellenspitze der Bundesliga. Durch den Sieg vom Samstag kann Leverkusen nun auch einen unfassbaren Rekord von Juventus Turin knacken. Dafür fehlen der Werkself nur noch zwei erfolgreiche Spiele.

Juventus Turin hält derzeit den Bestwert für die meisten ungeschlagenen Spiele in Serie. Die Italiener konnten von 2011 bis 2012 gleich in 43 Spielen nicht besiegt werden. Nach dem Sieg in Berlin steht Leverkusen nun bei 41 Spielen ohne Niederlage. Der Rekord könnte also schon am kommenden Sonntag gegen den VfL Wolfsburg eingestellt werden, dafür darf die Werkself am Donnerstag aber auch die Europa-League-Partie gegen West Ham United nicht verlieren.