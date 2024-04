BVB-Star Brandt mit Details zu heftiger Erkrankung - "Der einzige Weg war der zum Klo"

Es war ein ziemlicher Dämpfer für Julian Brandt nach einer starken der Bundesliga -Hinrunde. Der Starspieler von Borussia Dortmund musste Ende Januar eine krankheitsbedingte Zwangspause einlegen, verlor dabei sechs Kilo, wie er in den Ruhr Nachrichten verriet.

Der Mittelfeldmann fügte an, er habe sich während seiner Erkrankung zwei Wochen nicht bewegen können - auch Essen sei kaum möglich gewesen.

BVB: Brandt kann Kritik nachvollziehen

„Ich will mich dahinter echt nicht verstecken, aber es war nicht so einfach“, so Brandt, der wegen seiner Erkrankung die Bundesliga-Partien gegen den VfL Bochum und beim 1. FC Heidenheim verpasste. „Dir fehlt das Gefühl auf dem Platz, der Rhythmus, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Dementsprechend sah es dann auch bei mir aus.“