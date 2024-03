Einzelkritik: Bayern-Stars enttäuschen gegen BVB - Davies neben der Spur

{ "placeholderType": "MREC" }

Viele Bayern-Star blieben unter ihren Möglichkeiten - einer hatte einen besonders schlechten Tag. Die SPORT1-Einzelkritik.

SVEN ULREICH: Sah beim ersten Gegentreffer nicht gut aus, hatte bei den anderen Versuchen des BVB in der ersten Halbzeit allerdings keinerlei Probleme. Glänzende Parade nach exakt 52 Minuten – den hätte nicht jeder gehalten. Beim zweiten Gegentor machtlos. SPORT1-Note: 3

JOSHUA KIMMICH: Kam beim ersten Gegentreffer gegen Adeyemi nicht in den Zweikampf, danach aber ein Muster an Einsatz. Auch offensiv immer wieder auf dem Flügel anspielbar. Bekam es in der zweiten Halbzeit vermehrt mit Sancho zu tun, blieb aber trotzdem offensiv aktiv und durfte nach Laimers Auswechslung sogar auf die Sechser-Position rücken. SPORT1-Note: 3

Bayern-Verteidigung nicht sattelfest

MATTHIJS DE LIGT: Ordnende Hand in der Abwehrkette, aber beim ersten Gegentor auch nicht ganz auf der Höhe. Ermöglichte Maatssen in der 65. Minute eine richtig dicke Gelegenheit auf den zweiten BVB-Treffer. Beim zweiten BVB-Treffer nur zweiter Sieger. SPORT1-Note: 4

ERIC DIER: Scheitert mit seinem Kopfball aus kürzester Distanz am Fuß (und der Hand) von Hummels. In Halbzeit eins nicht immer so sattelfest wie noch vor der Länderspielpause. Leistete sich ungewöhnlich viele Abspielfehler und war beim 0:2 zu weit vom Gegner entfernt. SPORT1-Note: 4,5

ALPHONSO DAVIES: Verteidigte in der Anfangsphase etwas zu sorglos gegen Ryerson und Sancho. Offensiv engagiert. Dabei in der 50. Minute mit einem ganz schwachen Abschluss aus bester Position und insgesamt weit von seiner Bestform entfernt. SPORT1-Note: 5

Goretzka ohne Punch - Laimer mit Schnitzern

LEON GORETZKA: War immer wieder mit dem Aufbauspiel der Bayern betraut. Versuchte in der ersten Halbzeit immer wieder mit Bällen aus dem Halbfeld für Gefahr zu sorgen – was nicht immer gelang. Kam immer besser in die Zweikämpfe und sah viele Dortmunder Versuche vorher. Der Punch fehlte ihm aber heute. SPORT1-Note: 3,5

KONRAD LAIMER: In Sachen Einsatz und Laufpensum mal wieder vorbildlich, aber auch mit Schnitzern. Verpasste zu oft den richtigen Moment fürs Abspiel. Bäumte sich in der zweiten Halbzeit nochmal auf, blieb dabei aber ohne Effekt. Wurde schließlich für Mazraoui ausgewechselt. SPORT1-Note: 4

JAMAL MUSIALA: Wuselte und wirbelte, blieb in der ersten Halbzeit aber glücklos – auch weil in die BVB-Defensive teilweise recht hart anging. Im zweiten Abschnitt bemüht, aber weiterhin ohne dicke Gelegenheit. Wurde nach 62 Minuten etwas angeschlagen auswechselt. SPORT1-Note: 3

THOMAS MÜLLER: Von seinem Fehlpass ging der Dortmunder Führungstreffer in der 10. Minute aus. Offensiv wie immer engagiert und nach überraschenden Freiräumen suchend. Im Abschluss ohne die letzte Konsequenz und ohne echte Durchsetzungskraft. Durfte nach einer guten Stunde vom Platz. SPORT1-Note: 4

Topstürmer Kane fehlt Zielgenauigkeit

LEROY SANÉ: Versuchte von Anfang an, offensive Akzente zu setzen. Kam im ersten Abschnitt auch tatsächlich immer wieder zu guten Chancen. In der zweiten Halbzeit ohne die wirklich zündende Idee. Wurde in nach einer guten Stunde ausgewechselt. SPORT1-Note: 3

HARRY KANE: Wie gewohnt nicht ausschließlich in der Spitze zu finden, sondern auch etwas tiefer. Vergab in der 23. Minute die riesige Kopfballchance zum Ausgleich. Auch in der Folge der Mann mit den besten bayerischen Chancen. Diesmal nicht so zielsicher wie sonst und bei seinem vermeintlichen Anschlusstreffer im Abseits. Da hätte insgesamt mehr kommen müssen. SPORT1-Note: 4

MATHYS TEL: Wurde in der 63. Minute für Tel eingewechselt. Quirlig, aber manchmal ohne die nötige Übersicht. SPORT1-Note: 3

Coman bei Comeback auffällig

KINGSLEY COMAN: Kam in der 63. Minute für Sané in die Partie und war sofort ein Aktivposten. Glänzte als Passgeber und im Abschluss, blieb aber ohne Treffer. Trotzdem ein gutes Comeback des Franzosen. SPORT1-Note: 2

SERGE GNABRY: Durfte ebenfalls ab der 63. Minute ins Geschehen eingreifen - für ihn ging Musiala raus. Fügte sich nahtlos ins Offensivspiel der Bayern ein, war aber unauffälliger als beispielsweise Coman. SPORT1-Note: 3

NOUSSAIR MAZRAOUI: Kam in der 73. Spielminute für Laimer ins Spiel und konnte Kane den Treffer auflegen, der aber nicht zählte. SPORT1-Note: 3