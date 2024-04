Der VfL Wolfsburg blamiert sich vor Fußball-Deutschland

Es ist im Grunde nur noch peinlich, wie sich der VfL Wolfsburg in der Bundesliga präsentiert. Einzig Aufsteiger Darmstadt, im Vergleich zum wohlhabenden VW-Klub mit einem Winzig-Etat ausgestattet, hat in der Rückrunde noch weniger Punkte geholt. Im aktuellen Bundesliga-Jahr 2024 stehen die Wolfsburger auf einem direkten Abstiegsplatz und, das muss man mittlerweile ganz ehrlich sagen, hätten den Gang ins Unterhaus redlich verdient!

Das Fußball-Unternehmen von VW ist eine Geldverbrennungsanlage. Über 70 Millionen Euro investierten sie vor der laufenden Saison allein in Ablösesummen. Die hohen Gehälter, die sie nach wie vor in Wolfsburg zahlen, sind da noch nicht inkludiert. Sportlichen Erfolg haben sie schon länger nicht mehr.

Auch in dieser Saison war Wolfsburg wieder nicht im europäischen Fußball vertreten. Was die Konzernzentrale enttäuschte, da ihre stolze Marke natürlich über die Grenzen Deutschlands strahlen muss. Doch genau das sollte zum großen Trumpf werden. Ohne die Zusatzbelastung, also ohne die Spiele und vor allem die Ablenkung unter der Woche, das war der Plan, konnte man sich ja komplett auf die Bundesliga konzentrieren. In Ruhe trainieren, Spielformen und Abläufe studieren, ohne von der Reiserei immer wieder unterbrochen zu nerven. Was für eine Luftnummer!