Doppel-Rot überschattet Bundesliga-Partie! Frankfurt bangt um Europa

Eintracht Frankfurt hat im Schneckenrennen um die Europacup-Ränge erneut einen Dämpfer hinnehmen müssen. Die Mannschaft von Trainer Dino Toppmöller kam gegen Werder Bremen nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus, ließ wie schon in der Vorwoche wichtige Punkte im Kampf um den sechsten Platz liegen und verspielt ausgerechnet im Endspurt allmählich ihre gute Ausgangsposition.

Einmal mehr investierten die Frankfurter viel, in Überzahl nach Rot gegen Bremens Jens Stage (73., grobes Foulspiel) kamen sie durch Tuta (77.) aber immerhin zum Ausgleich. Doch auch der Torschütze flog jedoch kurz vor Schluss nach einem groben Foul an Felix Agu mit Rot vom Platz (89., nach Videobeweis). Mario Götze bekam die Szene um Tuta nach der Partie von DAZN eingeblendet und gestand: „Das habe ich so erst gar nicht gesehen, das ist eine klare Rote Karte.“