Eine Erlösung für alle Fußballfans!

Elfmal in Folge hieß der deutsche Meister am Ende der Bundesliga-Saison gleich. Einige Mannschaften versuchten diese Dominanz zu brechen und hatten schon eine Hand an der Schale. Doch in jüngster Vergangenheit mochte es keinem Team gelingen. Doch diese Einöde hat nun ein Ende - endlich!

Dabei begeistert nicht nur der frühe Zeitpunkt des Triumphes (fünf Spieltage vor Saisonende), sondern vielmehr die Art und Weise, wie Bayer 04 Leverkusen durch diese Spielzeit marschiert. Das Fan-Herz lacht.

Dass Bayer 04 Leverkusen in dieser Saison ganz oben steht, ist weder Zufall noch Glück. Von Beginn an spielen die Rheinländer den erfolgreichsten und gleichzeitig den attraktivsten Fußball und lassen ihre Gegner dabei nicht selten mit staunenden Mienen zurück.

Xabi Alonso macht jeden Spieler besser

Der wichtigste Baustein dieses Erfolgs ist ganz sicher der Anführer: Xabi Alonso. Dem Magier aus dem Baskenland ist es gelungen, jeden einzelnen Spieler besser zu machen und eine Mannschaft zu formen, die nicht nur fußballerisch zu überzeugen weiß.

Klar, Spieler wie Florian Wirtz, Jeremie Frimpong, Granit Xhaka und Co. lassen es in dieser Spielzeit leicht aussehen. Doch Qualität allein reicht für Rekordserien und Titel nicht aus. Es bedarf Glaube, Einsatzbereitschaft und felsenfeste Überzeugung. Diese Merkmale sind es, die die sonst so ruhige Stadt Leverkusen schon seit Wochen in Ekstase versetzen und die Bayer-Anhänger schon Stunden vor dem Spieltag zu Tausenden auf die Straße strömen lassen.

In Leverkusen gilt in dieser historischen Spielzeit: Der Star ist die Mannschaft. Und zwar unabhängig davon, welche Spieler auf dem Platz stehen. Trotz großer und häufiger Rotationen trotzen sie Rückschlägen. Der Glaube an die eigenen Stärken lässt Bayer von Sieg zu Sieg eilen.

Leverkusen wird kein One-Hit-Wonder bleiben

Fakt ist: Die Leverkusener Mannschaft hat sich mit der so lang ersehnten Schale schon jetzt unsterblich gemacht. Und dennoch ist für Bayer die Reise noch nicht zu Ende. Denn zwei weitere Titel liegen noch auf dem Serviertablett.

Dazu kommt: Wer Alonso auch nur einen Hauch kennt, weiß: Das alles soll und wird kein One-Hit-Wonder bleiben. Leverkusen will auch in Zukunft ein schillernder Stern am Fußballhimmel sein. Wenn diese Mannschaft annähernd zusammenbleibt, ist diese Vorstellung alles andere als wirre Fantasie.

