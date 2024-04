"Es ist kalt": Bierdusche für Meistertrainer Alonso

Xabi Alonso sprang noch schnell auf, doch sein Fluchtversuch scheiterte. Der Meistertrainer von Bayer Leverkusen hatte nach dem Titelgewinn gerade in den höchsten Tönen von seinem Team geschwärmt, als Florian Wirtz, Jonathan Tah und Co. ihm die nächste Bierdusche verpassten. Alonso ließ es über sich ergehen - und gab in seinem völlig durchnässten Shirt grinsend zu: „Es ist kalt.“