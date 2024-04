Ex-Münchner mit düsterer Prognose: Daran wird Bayern zu knabbern haben

Bayer Leverkusen ist tatsächlich Deutscher Meister - das erste Mal in der Vereinsgeschichte wird die Meisterschale schon bald in der Vitrine der BayArena stehen. Ein Traum ist wahr geworden! Was für eine schöne Nachricht, was für eine wunderbare Geschichte! Es gibt keinen Titelgewinn in der Vergangenheit, der mehr verdient war.

{ "placeholderType": "MREC" }

Ein großes Kompliment an Trainer Xabi Alonso, das Team, den Staff und den gesamten Verein. „Vizekusen“ gehört der Vergangenheit an, vielleicht heißt es schon bald „Triplekusen“. So souverän wurde noch kein Verein Meister. Alonso müsste man ein Denkmal setzen. Seine Arbeit ist von unschätzbarem Wert.

Jorginho spielte für Leverkusen und Bayern

Die Dominanz des FC Bayern wurde gebrochen - was für eine grandiose Leistung von den Jungs. Gerade Florian Wirtz kam wie Phönix aus der Asche. Aber nicht nur er, auch Xhaka, Boniface, Frimpong und viele andere müssen hier genannt werden.

Alle haben mich überzeugt - alle! Es war eine unfassbare Souveränität und Spielfreude, mit der die Leverkusener durch diese Saison marschiert sind.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Selbst einige Bayern-Fans werden das anerkennen“

Es hat so Spaß gemacht, ihnen zuzuschauen. Selbst im Spiel gegen Werder Bremen zeigte sich die Mannschaft cool und siegessicher. Und ich glaube, dass sich alle Fußballfans mit der Werkself freuen, selbst einige Bayern-Fans werden diese großartige Leistung anerkennen. Ich glaube, dass alle Leistungsträger bleiben werden.

Alonso und Leverkusen - das hat vom ersten Tag an gepasst. Ich hätte gedacht, dass er den Verein im Sommer verlässt, doch jetzt bleibt er, und damit zeigt er, wie wichtig ihm seine Arbeit für diesen Klub ist. Alonso ist ein stiller und exzellenter Arbeiter. Ich gönne ihm diesen Erfolg von Herzen.

Und es können ja noch zwei weitere Titel dazu kommen. Es ist wirklich der Wahnsinn! Unterm Bayerkreuz leuchten alle Herzen, und ich spüre die große Freude von „Calli“ (der frühere Manager des Klubs, Reiner Calmund, d. Red.) bis nach Brasilien.

Man hat schon darauf gehofft, aber insgeheim dachten sicher viele Experten, dass am Ende die Bayern doch wieder vorbeiziehen würden. Dieses Mal war alles anders. Die Bayern bekommen Alonso auch nicht. Er hat noch viel vor mit Leverkusen.

{ "placeholderType": "MREC" }