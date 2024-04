Bayern gratuliert Leverkusen - und macht Kampfansage

Das lange Warten hat ein Ende! Bayer Leverkusen ist zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte Deutscher Fußballmeister. Die Werkself machte den historischen Erfolg in der BayArena mit einem furiosen 5:0 (1:0) gegen den SV Werder Bremen perfekt. Der unrühmliche Titel „Vizekusen“ gehört damit endgültig der Vergangenheit an.