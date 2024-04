Ex-Profi zweifelt an Bayern-Kandidat für Tuchel-Nachfolge: "Total nervig"

„Das größte Thema bei ihm ist das Wort Timing. Als er bei Brighton ankam, gab es in den ersten zwei Wochen in den Trainingsspielen nicht mehr als drei Pässe. Er hat jedes Mal unterbrochen, es war total nervig“, verdeutlichte er.

Schultz vor FCB: „Herz in Hände nehmen“

„Das größte Thema ist das Wort „Timing“

Auch andere Top-Trainer wie Pep Guardiola würden die eigenen Spieler hin und wieder nerven, erklärte Kneißl. Bei der Konstellation FC Bayern und De Zerbi führte er jedoch noch andere Kritikpunkte an.

Der ehemalige Zweitliga-Profi ist sich nicht sicher, ob De Zerbi mit dem Münchner Umfeld zurechtkommen würde und bezweifelt, „ob er auch sprachlich in der Lage wäre, es zu moderieren. Sein Englisch ist okay. Ich glaube aber nicht, dass er schon so weit ist, das zu managen. Ein Zwischenschritt würde ihm guttun.“