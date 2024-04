Klopp schwärmt von Bayern-Option: "Fußballwelt weiter auf den Kopf stellen"

Jürgen Klopp hat Roberto De Zerbi in den höchsten Tönen gelobt. Der Teammanager des FC Liverpool ist vom Trainer von Brighton & Hove Albion hellauf begeistert.

„Ich habe De Zerbi gesagt, dass er die Fußballwelt weiter auf den Kopf stellen soll“, sagte Klopp bei BBC Radio 5 nach dem direkten Duell mit dem Italiener. Liverpool hatte sich am Sonntag mit 2:1 gegen Brighton durchgesetzt.

De Zerbi steht derzeit nicht nur bei Klopp hoch im Kurs. Der 44-Jährige wird beim FC Bayern sowie bei Liverpool und dem FC Barcelona als Option für den Trainer-Posten gehandelt. Der im Sommer scheidende Klopp schwärmte also womöglich von seinem eigenen Nachfolger.

Klopp findet De Zerbis Leistung „unglaublich“

Er werde De Zerbis Entwicklung „aus einiger Entfernung beobachten. Ich respektiere so sehr, was er tut“, befand Klopp: „Es ist unglaublich, was er geleistet hat.“