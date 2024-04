FC Bayern: Eric Dier macht sich schwere Vorwürfe wegen Ex-Kollegen

Everton-Spieler Dele Alli hat im vergangenen Sommer in einem emotionalen Interview schockierende Dinge aus seinem Leben gebeichtet .

Dieses Geständnis macht Eric Dier noch immer zu schaffen. „Ich weiß nicht, ob ich jemals das ganze Video gesehen habe, ich habe Teile davon gesehen, aber es ist schwer für mich“, schildert der Leihspieler des FC Bayern im Podcast The Overlap von Sky Bet .

Wegen Spurs-Kollege: Dier bereut „vieles“

Dabei wirft er sich selbst vor, „dass ich nicht mehr getan habe. In vielen Situationen, auf die ich zurückblicke, war ich mir des Gesamtbildes nicht bewusst, und es gibt eine Menge Dinge.“

Schließlich habe Alli ihm immer wieder bewiesen, dass Dier für ihn ein wichtiger Freund ist. So reiste er trotz seines Aufenthaltes in einer Entzugsklinik in den USA zur Hochzeit des Innenverteidigers. „Ich sagte, dass es kein Problem wäre, wenn er nicht kommen könnte, und er war fast beleidigt. Er kam und war für mich da - das ist die Art von Freund, die er für mich war“, erzählt der Nationalspieler.