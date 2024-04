England-Star stand die Welt offen: "Er hätte wie Bellingham sein können"

In der Gab & Juls Show sagte der Kapitän der walisischen Nationalmannschaft weiter: „Er war ein junger Bursche aus Milton Keynes und wurde ins Training der ersten Mannschaft gesteckt, und er hat einfach drauflos gespielt, voller Unbekümmertheit. Ich glaube, am Anfang haben sich das Management und der Trainerstab gefragt: ‚Was macht der Junge denn da?‘“

„Für ihn gab es keine Grenzen“

Alli sei komplett furchtlos aufgetreten: „In der Vorbereitung haben wir gegen Real Madrid gespielt, und von da an war es die ‚Dele Show‘. Er war ein Junge, für den es keinen Unterschied im Niveau der Gegner gab. So kann ich es wohl am besten beschreiben. Was er in der dritten Liga gemacht hat, hat er auch gegen Modric, Kroos und diese anderen Jungs versucht. Es war irrelevant, gegen wen er spielte. Er hatte das Selbstvertrauen.“