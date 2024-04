FC Bayern: Matthäus hat Theorie zur Davies-Krise

„Spieler müssen auch mal gestreichelt werden, es muss ein freundschaftliches Gespräch neben dem Platz geführt werden - so wie es früher Uli Hoeneß gemacht hat, ein Jupp Heynckes, Ottmar Hitzfeld oder Udo Lattek“, führte Matthäus aus.

Wirbel um Davies, Bayern und Real Madrid

Eine Aussage, die durchaus auch als Kritik an den aktuellen sportlichen Entscheidungsträgern beim FCB gewertet werden könnten. Fehlt Davies die Bezugsperson im Verein?

Aktuell dominiert der 23-Jährige die Schlagzeilen, weil es in der offenen Frage nach einer Vertragsverlängerung und Transfer-Gerüchten um Real Madrid zu einem öffentlichen Disput zwischen seinem Berater und Sportvorstand Max Eberl gekommen war.

Matthäus: Mit Davies-Berater hat das nichts zu tun

Matthäus dazu: „Die Gründe für seine persönliche Krise liegen in den letzten Monaten, nicht an schwierigen Gesprächen und Verhandlungen mit seinem Berater in den letzten Wochen.“