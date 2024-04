FC Bayern: Wer ersetzt Davies gegen Arsenal?

Im Hinspiel gegen die Gunners (2:2) erwischte Davies ohnehin einen völlig gebrauchten Abend, dazu muss der Kanadier am kommenden Mittwoch aufgrund einer Gelbsperre pausieren. Tuchel sucht deswegen eine geeignete Alternative, die es mit der enormen Geschwindigkeit von Arsenals Bukayo Saka aufnehmen kann.

Mazraoui würde „ganz gut passen“

„Wir können auch was Verrücktes machen und stellen Upa oder Minjae auf die linke Seite. Das ist immer möglich“, schmunzelte Tuchel. „Dann hätten wir eine Viererkette mit reinen Defensiven. Aber es ist ja nicht so, dass wir einen Vorsprung haben. Wir wollen gewinnen, also läuft es normalerweise Nous oder Rapha hinaus.“