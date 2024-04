Bayern-Schiri überfordert? Legende wird deutlich

Schnell sollte sich am Dienstagabend in London zeigen, wer beim Remis zwischen Arsenal und Bayern (2:2) eine Hauptrolle einnehmen würde. Es lief erst die 9. Spielminute, als Schiedsrichter Glenn Nyberg FCB-Verteidiger Alphonso Davies die folgenschwere Gelbe Karte zeigte – eine harte Entscheidung des Schweden, der Bayern-Star ist im Rückspiel gesperrt.

Eine mündliche Verwarnung hätte so früh im Spiel dafür gereicht, dass Davies Bukayo Saka auf den Fuß gestiegen war, kritisierte Mathias Sammer bei Prime Video . Zumal der Kanadier drei Minuten nach seiner Verwarnung gehemmt in das Duell mit Saka ging, der kurz darauf den Führungstreffer der Gunners erzielte.

Schiedsrichter nach zwei Elfer-Szenen im Mittelpunkt

Debatte um Bayern-Schiri: „Das ist für mich kein Argument“

Bayern-Trainer Thomas Tuchel berichtete, Nyberg habe nach eigener Aussage in einem so wichtigen Spiel nicht wegen eines „Kinderfehlers“ auf den Punkt zeigen wollen. „Ich denke, der Schiedsrichter hatte heute nicht den Mut, in einer etwas verrückten und heiklen Situation einen verdienten Elfmeter zu geben“, schimpfte Tuchel bei TNT Sports.